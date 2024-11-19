В Госдуме отреагировали на призыв Зеленского принудить Россию к миру силой

Депутат Журова назвала странными слова Зеленского о понуждении РФ к миру «силой»

Россию не надо ни к чему понуждать, сказала в беседе с «Лентой.ру» первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. Таким образом она отреагировала на призыв украинского президента Владимира Зеленского принудить Россию к миру силой.

«А он ничего не попутал? Россию не надо ни к чему понуждать. Мы всегда готовы договариваться, и силы никакой не надо. Мы-то к миру готовы. Готова ли Украина к миру? Похоже, они не готовы, а не мы. Мы готовы к переговорам. Силой переговоры никогда не велись, наоборот как раз. Это очень странное заявление, потому что все должно быть наоборот», — поделилась депутат.

Ранее Зеленский призвал силой принудить российского лидера Владимира Путина к урегулированию конфликта. Он добавил, что Москва якобы намерена и дальше продолжать военные действия, будучи незаинтересованной в мирном решении кризиса.

До этого украинский лидер заявил, что намерен завершить конфликт с РФ в следующем году и планирует достичь этого дипломатическим путем, сообщало издание Al Khaleej.

