Россия ответила на обвинения Украины в использовании химического оружия

МИД России: Украина неоднократно использовала химическое оружие

Киев пытается обвинить Москву в нарушении Конвенции о запрещении химического оружия, однако Украина сама неоднократно использовала его. Об этом сообщил МИД России в Telegram-канале.

«Российская Федерация неоднократно представляла технически и научно обоснованные свидетельства применения вооруженными формированиями киевского режима токсичных химикатов и ХСББ [химических средств борьбы с беспорядками]», — сказано в сообщении.

Также в ведомстве сообщили, что доклад, подготовленный в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) насчет якобы применения в зоне специальной военной операции слезоточивого газа, неоднозначен. Причиной этого названо то, что данные об обстоятельствах получения доказательств, заготовленных Киевом, отсутствуют.

Ранее ОЗХО сообщила об обнаружении следов запрещенного в боевых действиях токсичного химиката в образцах, взятых в Днепропетровской области. Организация направила туда специалистов с целью сбора доказательств и анализа ситуации.