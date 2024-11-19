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12:48, 19 ноября 2024Россия

Российский сенатор высказался о противоречиях закона о запрете пропаганды чайлдфри

Сенатор Клишас назвал излишним правовое регулирование пропаганды чайлдфри
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Павел Кашаев / Globallookpress.com

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас высказался о противоречиях закона о запрете пропаганды чайлдфри. Он назвал излишним правовое регулирование темы пропаганды отказа от деторождения, передает ТАСС.

По мнению Клишаса, в случае принятия закона ожидается противоречивая правоприменительная практика.

«Я считаю, честно говоря, что это некое излишнее правовое регулирование. Но у нас [законопроект] подписало огромное количество депутатов Госдумы, подписала Валентина Ивановна [Матвиенко] с группой сенаторов», — отметил российский сенатор.

Ранее Госдума приняла закон о штрафах до 5 миллионов рублей за пропаганду чайлдфри. Как следует из поправок, правонарушением не будет считаться информация о монахах и обете безбрачия, если данные об этом и публичные действия будут основаны «на внутренних установлениях централизованных религиозных организаций или религиозных организаций, входящих в их структуру».

Спикер Госдумы Вячеслав Володин, в свою очередь, ответил критикам закона о запрете пропаганды чайлдфри, заявив, что страны без детей быть не может. По его мнению, критика нового закона исходит из-за рубежа «для того, чтобы остановить развитие России».

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