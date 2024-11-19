Российский сенатор высказался о противоречиях закона о запрете пропаганды чайлдфри

Сенатор Клишас назвал излишним правовое регулирование пропаганды чайлдфри

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас высказался о противоречиях закона о запрете пропаганды чайлдфри. Он назвал излишним правовое регулирование темы пропаганды отказа от деторождения, передает ТАСС.

По мнению Клишаса, в случае принятия закона ожидается противоречивая правоприменительная практика.

«Я считаю, честно говоря, что это некое излишнее правовое регулирование. Но у нас [законопроект] подписало огромное количество депутатов Госдумы, подписала Валентина Ивановна [Матвиенко] с группой сенаторов», — отметил российский сенатор.

Ранее Госдума приняла закон о штрафах до 5 миллионов рублей за пропаганду чайлдфри. Как следует из поправок, правонарушением не будет считаться информация о монахах и обете безбрачия, если данные об этом и публичные действия будут основаны «на внутренних установлениях централизованных религиозных организаций или религиозных организаций, входящих в их структуру».

Спикер Госдумы Вячеслав Володин, в свою очередь, ответил критикам закона о запрете пропаганды чайлдфри, заявив, что страны без детей быть не может. По его мнению, критика нового закона исходит из-за рубежа «для того, чтобы остановить развитие России».