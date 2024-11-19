Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Лада
0:2
Перерыв
live
ЦСКА
Фонбет Чемпионат КХЛ
Локомотив
Сегодня
19:00 (Мск)
Витязь
Фонбет Чемпионат КХЛ
Россия
Сегодня
19:30 (Мск)
Сирия
Товарищеские матчи (сборные) — 2024|Товарищеские матчи
Чехия
Сегодня
22:45 (Мск)
Грузия
Лига наций УЕФА|Лига В. Группа 1. 6-й тур
Босния и Герцеговина
Сегодня
22:45 (Мск)
Нидерланды
Лига наций УЕФА|Лига А. Группа 3. 6-й тур
Албания
Сегодня
22:45 (Мск)
Украина
Лига наций УЕФА|Лига В. Группа 1. 6-й тур
Венгрия
Сегодня
22:45 (Мск)
Германия
Лига наций УЕФА|Лига А. Группа 3. 6-й тур
Аргентина
Завтра
03:00 (Мск)
Перу
ЧМ-2026 — Южная Америка|Южная Америка. 12-й тур
Питтсбург Пингвинз
Завтра
03:00 (Мск)
Тампа-Бэй Лайтнинг
НХЛ — регулярный чемпионат
18:30, 19 ноября 2024Спорт

Сборная России назвала состав на матч с Сирией

Сборная России по футболу назвала состав на товарищеский матч с Сирией
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Тренерский штаб сборной России по футболу в своем Telegram-канале назвал состав на товарищеский матч с национальной командой Брунея.

Во встрече примут участие Александр Максименко, Илья Самошников, Александр Солдатенков, Максим Осипенко, Юрий Горшков, Даниил Фомин, Данил Глебов, Алексей Батраков, Алексей Миранчук (капитан), Константин Тюкавин, Сергей Пиняев. Капитаном станет Миранчук.

Ранее бывший футболист сборной России Андрей Аршавин раскрыл смысл проведения товарищеских матчей национальной команды против Сирии. Экс-игрок отметил, что подобные встречи нужны болельщикам.

Сборная России сыграет с национальной командой Сирии 19 ноября. Матч пройдет в Волгограде и начнется в 19:30 по московскому времени.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Минобороны подтвердило первый удар дальнобойными ATACMS по России. Шесть ракет запустили по объекту в Брянской области

      Бизнес ВКонтакте получит отзывы

      Арестовали выстрелившего из сигнального пистолета в сверстника российского подростка

      Российский фондовый рынок ускорил падение

      Зеленский подтвердил разрешение на удары по территории России

      В отношении угрожавшего пистолетом ветерану СВО таксиста возбудили дело

      Россияне рассказали о планах на Новый год

      Россиянка подвела семью под полицейскую проверку ради концерта Басты

      Сборная России назвала состав на матч с Сирией

      Официальный курс доллара поднялся выше 100 рублей впервые более чем за год

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше