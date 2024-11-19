Сборная России назвала состав на матч с Сирией

Сборная России по футболу назвала состав на товарищеский матч с Сирией

Тренерский штаб сборной России по футболу в своем Telegram-канале назвал состав на товарищеский матч с национальной командой Брунея.

Во встрече примут участие Александр Максименко, Илья Самошников, Александр Солдатенков, Максим Осипенко, Юрий Горшков, Даниил Фомин, Данил Глебов, Алексей Батраков, Алексей Миранчук (капитан), Константин Тюкавин, Сергей Пиняев. Капитаном станет Миранчук.

Ранее бывший футболист сборной России Андрей Аршавин раскрыл смысл проведения товарищеских матчей национальной команды против Сирии. Экс-игрок отметил, что подобные встречи нужны болельщикам.

Сборная России сыграет с национальной командой Сирии 19 ноября. Матч пройдет в Волгограде и начнется в 19:30 по московскому времени.