Шестикратный чемпион России раскрыл подробности пережитого нападения

Вадим Евсеев заявил, что вместе с помощником сам скрутил нападавших в Астрахани

Шестикратный чемпион России по футболу Вадим Евсеев, возглавляющий «Ленинградец», раскрыл подробности пережитого нападения в Астрахани. Его слова приводит Sport24.

«На меня и на моего товарища напали. И этих придурков мы сами скрутили. Потом приехала полиция», — заявил Евсеев.

Тренер также рассказал о состоянии здоровья. «Пока непонятно. Вижу ли сейчас? Проблемы с глазами есть, но все вижу», — отметил специалист.

Ранее Евсеев вместе с другими тренерами «Ленинградца» подвергся нападению в Астрахани. Злоумышленники были вооружены холодным оружием и газовым баллончиком, их задержали.