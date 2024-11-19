В Германии подняли вопрос о количестве погибших из-за конфликта на Украине немцев

В бундестаге подняли вопрос о погибших из-за конфликта на Украине немцах

Член бундестага от партии «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» (BSW) Андрей Гунько поднял вопрос о количестве погибших из-за конфликта на Украине граждан Германии. Об этом говорится в его обращении к немецкому правительству, текст которого изучила «Лента.ру».

«По данным федерального правительства, сколько граждан Германии погибло в результате войны на Украине с февраля 2022 года?» — говорится в его обращении.

Ранее стало известно о невозможности иностранных наемников расторгнуть контракт с ВСУ. Об этом рассказал украинский военнопленный Денис Дунякин.

В начале ноября канцлер ФРГ Олаф Шольц призвал страны НАТО предоставить Украине обещанное ранее оружие. Германский лидер выразил мнение, что это могло бы изменить сценарий в точках боестолкновений в пользу Вооруженных сил Украины.

«Германия зарекомендовала себя как партнер, который поставляет, а не просто анонсирует. И я думаю, что было бы неплохо, если бы в данной особой ситуации некоторые из уже сделанных анонсов были реализованы», — отметил канцлер.

При этом Шольц добавил, что гипотетическое присоединение Украины к Североатлантическому альянсу сейчас не является предметом разговоров, так как ситуация с момента начала обсуждения осталась неизменной.