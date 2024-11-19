Тренер «Вашингтона» высказался о травме Овечкина

Тренер «Вашингтона» Карбери заявил, что Овечкин проходит обследование

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталс» Спенсер Карбери высказался о травме капитана команды Александра Овечкина, полученной в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Юты». Его слова приводит журналистка Сэмми Сильбер в своем аккаунте в соцсети X.

Он отметил, что сейчас россиянин проходит обследование. «Завтра у клуба выходной и мы узнаем о повреждении больше», — заявил Карбери.

Россиянин получил повреждение в третьем периоде матча после столкновения с канадцем Джеком Макбэйном. После удара по колену он не смог самостоятельно покинуть площадку.

Игра прошла в ночь на вторник, 19 ноября, и завершилась со счетом 6:2 в пользу «Кэпиталс». Овечкин отметился дублем.