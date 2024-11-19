В Белоруссии приступили к модернизации РСЗО «Смерч»

Чехов: белорусская армия приступила к модернизации РСЗО «Смерч»

Белорусская армия приступила к модернизации реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Смерч», заявил начальник ракетных войск и артиллерии Вооруженных сил страны, начальник управления ракетных войск и артиллерии Генерального штаба Вооруженных сил генерал-майор Руслан Чехов. Интервью с ним опубликовало Минобороны Белоруссии.

По его словам, в республике продолжается модернизация РСЗО «Ураган», а также обновление комплексов самоходный орудий «Гвоздика», «Акация» и «Гиацинт». «Что касается развития системы контрбатарейной борьбы — развиваем средства артиллерийской разведки, важнейшие направления: беспилотные авиационные комплексы, средства радиолокационной разведки», — сказал военный.

В сентябре 2023 года Минобороны России сообщило, что точность ударов РСЗО «Торнадо-С» при использовании современных боеприпасов достигает ста процентов.

Тогда же газета «Известия» со ссылкой на источники в российском военном ведомстве писала, что «Торнадо-С» и «Смерч» получат бронированное шасси.