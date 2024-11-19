Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
05:36, 19 ноября 2024Россия

В Кремле высказались о корректировках ядерной доктрины России

Песков: корректировки ядерной доктрины России практически сформулированы
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Maxim Shemetov / Pool / Reuters

Корректировки, которые предполагается внести в ядерную доктрину РФ, практически сформулированы, заявил ТАСС пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Представитель Кремля также сообщил, что по мере необходимости корректировки будут формализованы.

25 сентября российский лидер Владимир Путин предложил внести изменения в ядерную доктрину. Он заявил, что в обновленной редакции агрессия против РФ со стороны государства, не обладающего ядерным оружием, но при поддержке или с участием государства с ядерным вооружением, будет рассматриваться как совместное нападение.

Ранее министр обороны России Андрей Белоусов объяснил необходимость изменений в проводимую Москвой политику ядерного сдерживания. По его словам, корректировка доктрины обусловлена изменениями военно-политической обстановки. В связи с этим программные документы должны быть адаптированы к новым реалиям, пояснил он.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Президент Абхазии согласился уйти в отставку. Он поставил перед оппозицией всего одно условие

      Раскрыто состояние госпитализированного на саммите G20 президента Парагвая

      Врачи дали совет для эффективного снижения давления без таблеток

      Маск высмеял пугающий прогноз Сороса о новой пандемии

      Лидеры G20 приняли итоговую декларацию

      Россиянам дали совет по борьбе с подбирающими животных соседями

      В России началось серийное производство мобильных убежищ от ядерного взрыва

      В России высказались об отсутствии Байдена на общем фото лидеров G20

      Овечкин сократил отставание от Гретцки до 27 голов

      В Кремле высказались о корректировках ядерной доктрины России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше