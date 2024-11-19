В Кремле высказались о корректировках ядерной доктрины России

Песков: корректировки ядерной доктрины России практически сформулированы

Корректировки, которые предполагается внести в ядерную доктрину РФ, практически сформулированы, заявил ТАСС пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Представитель Кремля также сообщил, что по мере необходимости корректировки будут формализованы.

25 сентября российский лидер Владимир Путин предложил внести изменения в ядерную доктрину. Он заявил, что в обновленной редакции агрессия против РФ со стороны государства, не обладающего ядерным оружием, но при поддержке или с участием государства с ядерным вооружением, будет рассматриваться как совместное нападение.

Ранее министр обороны России Андрей Белоусов объяснил необходимость изменений в проводимую Москвой политику ядерного сдерживания. По его словам, корректировка доктрины обусловлена изменениями военно-политической обстановки. В связи с этим программные документы должны быть адаптированы к новым реалиям, пояснил он.