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11:45, 19 ноября 2024Культура

В Москве началась церемония прощания с бывшим солистом «На-На»

В Москве началось прощание с бывшим солистом «На-На» Владимиром Левкиным
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

В Москве началась церемония прощания с бывшим солистом группы «На-На» Владимиром Левкиным. Об этом сообщает ТАСС.

Проститься с артистом в большой траурный зал Троекуровского кладбища пришли его родные, друзья, поклонники и коллеги. Вдова исполнителя сообщила, что церемония продлится до 13:00 по московскому времени.

Владимир Левкин ушел из жизни около 07:15 в воскресенье, 17 ноября, в реанимации Боткинской больницы.

В 2003 году у артиста диагностировали рак лимфатической системы четвертой стадии. Левкину удалось побороть болезнь, но спустя десять лет произошел рецидив. Бывший солист «На-На» смог повторно выйти в ремиссию благодаря курсу химиотерапии и пересадке костного мозга.

При этом Левкин до последнего продолжал выступать и участвовать в мероприятиях. Последний сольный концерт артиста прошел 1 ноября в Москве.

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