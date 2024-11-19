В Москве началась церемония прощания с бывшим солистом «На-На»

В Москве началось прощание с бывшим солистом «На-На» Владимиром Левкиным

В Москве началась церемония прощания с бывшим солистом группы «На-На» Владимиром Левкиным. Об этом сообщает ТАСС.

Проститься с артистом в большой траурный зал Троекуровского кладбища пришли его родные, друзья, поклонники и коллеги. Вдова исполнителя сообщила, что церемония продлится до 13:00 по московскому времени.

Владимир Левкин ушел из жизни около 07:15 в воскресенье, 17 ноября, в реанимации Боткинской больницы.

В 2003 году у артиста диагностировали рак лимфатической системы четвертой стадии. Левкину удалось побороть болезнь, но спустя десять лет произошел рецидив. Бывший солист «На-На» смог повторно выйти в ремиссию благодаря курсу химиотерапии и пересадке костного мозга.

При этом Левкин до последнего продолжал выступать и участвовать в мероприятиях. Последний сольный концерт артиста прошел 1 ноября в Москве.