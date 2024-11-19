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16:31, 19 ноября 2024Бывший СССР

В правительстве Молдавии сообщили об отставках

Noi: в Молдавии министры подали в отставку после выборов
Сергей Болиев (редактор отдела БСССР)

Фото: Roaming Pictures / Shutterstock / Fotodom

В правительстве Молдавии министры подали в отставку после прошедших выборов президента. Об этом сообщило местное издание Noi.

Среди подавших в отставку министр инфраструктуры Андрей Спыну, который также вышел из партии президента Майи Санду «Действие и справедливость» из-за частой критики. Кроме того, в оставку по собственному желанию ушли министр внутренних дел Адриан Эфорс и министр сельского хозяйства Владимир Боля. Последний не покидает кабмин, в отличие от своих коллег.

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19 ноября новые министры были приведены к присяге. Помимо Боли в кабинете министров Молдавии два новых министра-женщины. Людмила Катлабуга была назначена на должность министра сельского хозяйства, а Даниэла Мисаил-Никитина — на должность главы МВД.

Отставки связаны с проблемами, которые недавно возникли в Молдавии. В августе фермеры требовали от властей объявить чрезвычайное положение в республике из-за проблем в сельском хозяйстве после наводнений и засухи. Тогда фермеры протестовали у здания правительства.

Ранее после выборов президента глава республики Майя Санду заявила о катастрофической ситуации из-за коррупции на выборах и подкупа избирателей. «В избирательной кампании правоохранители должны выявить и наказать всех, кто вовлечен в этой сфере», — заявила она.

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