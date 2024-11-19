В Турции рассказали о разжигании США ядерного конфликта у границ России

dikGAZETE: США разжигают ядерный конфликт у границ РФ установкой ракет в Европе

Соединенные Штаты Америки умышленно разжигают ядерный конфликт с Россией посредством размещения ракет в Европе, считает председатель турецкого Фонда развития Крыма и Федерации крымско-татарских культурных обществ Унвер Сель. Он выразил свое мнение в материале для издания dikGAZETE.

«В разгар напряженности в отношениях между Россией и Западом, по мере продолжения конфликта на Украине США делают ставку на размещение ядерных ракет на территории стран Европейского союза. Они сознательно разжигают напряженность на западных границах России», — указал Сель.

Автор убежден, что Вашингтон планирует устроить «контролируемую эскалацию» конфликта с РФ таким образом, чтобы разрушительные последствия действий США в полной мере легли на европейских союзников.

По мнению Селя, человеконенавистническое поведение американской администрации, готовой принести в жертву население государств-союзников, может закончиться «неконтролируемой эскалацией с катастрофическими последствиями глобального масштаба».

10 июля стало известно, что США намерены начать развертывание дальнобойного оружия в Германии в 2026 году. Эти типы американских вооружений имеют большую дальность действия, чем те, что находятся в ФРГ на данный момент. Утверждается, что речь идет о SM-6, Tomahawk и разрабатываемом гиперзвуковом оружии.