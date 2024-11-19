Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
07:19, 19 ноября 2024Интернет и СМИ

В Турции рассказали о разжигании США ядерного конфликта у границ России

dikGAZETE: США разжигают ядерный конфликт у границ РФ установкой ракет в Европе
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: U.S. Navy/Mass Communication Specialist 3rd Class Kallysta Castillo / Handout / Reuters

Соединенные Штаты Америки умышленно разжигают ядерный конфликт с Россией посредством размещения ракет в Европе, считает председатель турецкого Фонда развития Крыма и Федерации крымско-татарских культурных обществ Унвер Сель. Он выразил свое мнение в материале для издания dikGAZETE.

«В разгар напряженности в отношениях между Россией и Западом, по мере продолжения конфликта на Украине США делают ставку на размещение ядерных ракет на территории стран Европейского союза. Они сознательно разжигают напряженность на западных границах России», — указал Сель.

Автор убежден, что Вашингтон планирует устроить «контролируемую эскалацию» конфликта с РФ таким образом, чтобы разрушительные последствия действий США в полной мере легли на европейских союзников.

Материалы по теме:
Германия ответила на предупреждение Путина о дальнобойных ракетах США. Как Берлин связал их размещение с Россией?
Германия ответила на предупреждение Путина о дальнобойных ракетах США. Как Берлин связал их размещение с Россией?
30 июля 2024
Зеленский просил у США дальнобойные «Томагавки» для ударов по России. Почему ему отказали?
Зеленский просил у США дальнобойные «Томагавки» для ударов по России. Почему ему отказали?
29 октября 2024

По мнению Селя, человеконенавистническое поведение американской администрации, готовой принести в жертву население государств-союзников, может закончиться «неконтролируемой эскалацией с катастрофическими последствиями глобального масштаба».

10 июля стало известно, что США намерены начать развертывание дальнобойного оружия в Германии в 2026 году. Эти типы американских вооружений имеют большую дальность действия, чем те, что находятся в ФРГ на данный момент. Утверждается, что речь идет о SM-6, Tomahawk и разрабатываемом гиперзвуковом оружии.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Подсчитаны потери ВСУ с начала российской спецоперации. Более 900 тысяч украинских бойцов погибли или получили ранения

      Российский комик обжаловал отказ исключить его из реестра иноагентов

      ВСУ предрекли попадание в «огневой мешок»

      Россиянка побывала в Канаде и описала местных женщин словами «совсем грустно смотреть»

      В Кремле словами «танцевать танго в одиночку не можем» высказались об отношениях РФ с США

      Назван размер справедливой пенсии неработающих россиян

      Российский чиновник предстанет перед судом после выстрела из его ружья в подростка

      Фитнес-тренер назвала эффективные и простые упражнения от отеков

      Евросоюз заплатил максимальную сумму за российский газ

      Слушания по иску Генпрокуратуры об изъятии земель в Подмосковье завершили

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше