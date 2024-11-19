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13:56, 19 ноября 2024Россия

Военные учения у границ России назвали в ядерной доктрине одной из основных опасностей

Проводимые противником учения у границ РФ являются одной из основных опасностей
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Учения, которые может проводить потенциальный противник у границ России, являются одной из основных опасностей, прописанных в ядерной доктрине. Соответствующий указ президента России Владимира Путина размещен на официальном портале правовой информации.

«Основными военными опасностями, которые в зависимости от изменения военно-политической и стратегической обстановки могут перерасти в военные угрозы Российской Федерации (угрозы агрессии) и для нейтрализации которых осуществляется ядерное сдерживание, являются... планирование и проведение потенциальным противником крупномасштабных военных учений вблизи границ Российской Федерации», — говорится в указе.

В сентябре 2024 года президент России Владимир Путин предложил изменить ядерную доктрину. Ее обновленное содержание глава государства утвердил 19 ноября. В новом документе расширена категория государств и военных союзов, в отношении которых возможно проведение ядерного сдерживания.

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Согласно тексту доктрины, основанием для ответных действий с применением ядерного оружия также станет предоставление другим государством территории или ресурсов для агрессии против России. Кроме того, ядерное сдерживание допустимо при угрозе суверенитету и территориальной целостности Белоруссии.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя обновленный документ, заявил, что текст Основ государственной политики России в области ядерного сдерживания должен стать предметом глубокого анализа.

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