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00:10, 20 ноября 2024Россия

20 ноября: какой праздник сегодня отмечают в России и мире

Ксения Дорофеева

Фото: Анатолий Шляхов / ТАСС

20 ноября в России отмечают День работника транспорта, а в мире — День ребенка и День педиатра. Православные сегодня вспоминают икону Божией Матери «Взыграние младенца». Свой день рождения празднует Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Подробнее о торжествах, приметах и знаменитых именинниках 20 ноября — в материале «Ленты.ру».

Праздники в России

День работника транспорта

20 ноября 1809 года император Александр I подписал указ об учреждении Управления водных и сухопутных коммуникаций — первого в России государственного органа, контролирующего всю транспортную систему страны.

В современной России более 400 отраслей связаны с транспортной деятельностью. В этой сфере работают примерно четыре миллиона человек.

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Праздники в мире

Всемирный день ребенка

Праздник был учрежден по инициативе ООН в 1954 году. Как отмечено на сайте организации, это ежегодный день действий в интересах детей — сегодня обсуждаются все вопросы, касающиеся благополучия молодого поколения: изменения климата, доступность образования, забота о психическом здоровье, прекращение расизма и дискриминации и многие другие.

День педиатра

Праздник неслучайно отмечается в одну дату со Всемирным днем ребенка. Оба события преследуют цель напомнить о том, как важно создавать условия для защиты детского здоровья.

Педиатры — это врачи, которые специализируются на лечении детей. Сегодня в России насчитывается почти 63 тысячи докторов этого профиля.

Фото: Pixel-Shot / Shutterstock / Fotodom

Какие еще праздники отмечают в России и мире 20 ноября

  • День индустриализации Африки;
  • День операционной системы Microsoft Windows;
  • Вceмиpный дeнь бopьбы пpoтив xpoничecкoй oбcтpуктивнoй бoлeзни лeгкиx;
  • Всемирный день географических информационных систем.

Какой церковный праздник сегодня

Празднование иконы Божией Матери «Взыграние Младенца» (Угрешская)

Эта икона была обретена 20 ноября 1795 года в Николо-Угрешском монастыре. По одной из версий, образ написали в Греции, где он прославился многочисленными чудесами. Другая версия гласит, что Угрешская икона «Взыграние» — исконно русская, написанная по древнему греческому образцу.

При каких именно событиях в Николо-Угрешской обители обрели этот образ — неизвестно. Однако существует множество свидетельств чудесного исцеления перед иконой, главным образом она помогала бездетным парам родить здоровых детей.

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Какие еще церковные праздники отмечают 20 ноября

  • День памяти мучеников в Мелитине;
  • День памяти преподобного Лазаря Галисийского;
  • День памяти мученика Феодота Анкирского, корчемника;
  • День памяти преподобного Зосимы Ворбозомского;
  • Обретение мощей преподобного Кирилла Новоезерского.

Приметы на 20 ноября

По народному календарю 20 ноября — день Федота Ледостава. Как правило, к этому времени уже наступают первые морозы, и реки покрываются льдом.

  • Если на Федота уже гололед на улицах, скорого потепления ждать не стоит;
  • Если 20 ноября пошел снегопад — весной будет большое половодье;
  • Мороз и солнце с утра — вся зима будет солнечной и морозной.

Кто родился 20 ноября

Патриарх Кирилл (78 лет)

Патриарх Кирилл (в миру Владимир Гундяев) в юности работал техником-картографом. Позже он окончил Ленинградскую духовную академию, а в 1969 году был пострижен в монашество.

С начала 1970-х он был представителем РПЦ при Всемирном совете церквей в Женеве, занимал должность ректора Ленинградской духовной академии и возглавлял приходы в Выборге, Финляндии, Смоленске, Вязьме и Калининграде. С 1989-го был постоянным членом Священного синода РПЦ, в 2009-м избран Патриархом Московским и всея Руси.

Алексей Баталов (1928- 2017)

Кадр: фильм «Москва слезам не верит»

Советский и российский актер снялся более чем в 30 кинолентах. Среди самых известных — «Летят журавли», «Москва слезам не верит», «Большая семья», «Звезда пленительного счастья», «Бег».

В качестве режиссера Баталов поставил фильмы «Шинель» по повести Николая Гоголя, «Три толстяка» по произведению Юрия Олеши и «Игрок» по роману Федора Достоевского.

Кто еще родился 20 ноября

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