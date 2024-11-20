Агент Овечкина одной фразой оценил состояние хоккеиста после травмы

Глеб Чистяков, агент капитана клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина, одной фразой оценил состояние игрока после травмы. Его слова приводит ТАСС.
«Все нормально, у него рабочее настроение», — заявил Чистяков.
19 ноября Овечкин оформил дубль в матче против «Юты». Россиянин довел общее количество голов в регулярных чемпионатах НХЛ до 868. До рекорда Уэйна Гретцки ему остается 26 шайб.
Во время матча россиянин получил повреждение после столкновения с канадцем Джеком Макбэйном. После удара по колену он не смог самостоятельно покинуть площадку. Ожидается, что хоккеист пропустит как минимум неделю.