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14:28, 20 ноября 2024Спорт

Агент Овечкина одной фразой оценил состояние хоккеиста после травмы

Агент Овечкина оценил состояние хоккеиста после травмы фразой «все нормально»
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Patrick Smith / Getty Images

Глеб Чистяков, агент капитана клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина, одной фразой оценил состояние игрока после травмы. Его слова приводит ТАСС.

«Все нормально, у него рабочее настроение», — заявил Чистяков.

19 ноября Овечкин оформил дубль в матче против «Юты». Россиянин довел общее количество голов в регулярных чемпионатах НХЛ до 868. До рекорда Уэйна Гретцки ему остается 26 шайб.

Во время матча россиянин получил повреждение после столкновения с канадцем Джеком Макбэйном. После удара по колену он не смог самостоятельно покинуть площадку. Ожидается, что хоккеист пропустит как минимум неделю.

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