Девятилетняя россиянка получила тяжелые травмы из-за нападения домашнего кота

В Калмыкии девятилетняя девочка попала в больницу после нападения кота

В Калмыкии девятилетняя девочка попала в больницу с тяжелыми травмами после нападения домашнего породистого кота. Об этом пишет РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Как стало известно, вечером 18 ноября питомец породы шотландская вислоухая набросился на девочку и начале ее кусать и царапать. В результате ребенок получил раны лица, головы, ушей, рук, ягодиц и ног тяжелой степени. Причина нападения животного не уточняется. Собеседник телеканала подчеркнул, что все произошло внезапно.

Ранее в Иркутской области на трехлетнего ребенка напала цирковая пантера, которую вывели из клетки ради фотосессии. В результате мальчик получил множественные рваные раны и ему пришлось прокалывать антибиотики.

Кроме того, 18 ноября сообщалось о нападении стаи бродячих собак на первоклассницу в Новосибирской области. Как выяснилось, три дворняги повалили семилетнюю школьницу и начали рвать на ней одежду. Крики ребенка услышала мать, которая отогнала животных палкой.