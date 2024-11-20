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16:24, 20 ноября 2024Спорт

Фитнес-тренер раскрыла опасность онлайн-фитнеса

Бахтурина назвала главной проблемой онлайн-фитнеса отсутствие контроля экспертов
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Старший тренер международной сети студий балета и растяжки LEVITA Акулина Бахтурина в разговоре с «Лентой.ру» раскрыла опасность онлайн-фитнеса.

Бахтурина назвала главной проблемой удаленных занятий отсутствие экспертного контроля. «В онлайн-формате — это чаще всего приложение со стандартным набором упражнений или просто видео на канале. Появляются риски неправильного выполнения, а также непрофессиональных рекомендаций», — рассказала она, отметив, что получение результата в таком случае может потребовать большего количества времени.

Специалист посоветовала избегать комплексы для профессионалов или двухчасовые силовые тренировки. Начинать она предложила с утренних разминок, мягкого фитнеса и коротких тренировок. Также Бахтурина рекомендовала изучить информацию об эксперте, который ведет занятия, и убедиться в его профессиональной подготовке.

«Необходимо внимательно относится и к выбору самой программы тренировок, к направлению фитнеса. Например, если в тренировке все внимание направлено на одну группу мышц, то это тревожный звоночек. Сегодня мы качаем ягодицы, завтра и послезавтра снова ягодицы — это неверный подход», — заявила Бахтурина. Она подчеркнула, что тренировка должна быть функциональной и задействовать все группы мышц, причем упражнения и их очередность должны меняться.

По словам тренера, онлайн-фитнес может стать хорошей ступенью к постоянным занятиям спорту. «Очень часто люди, начав с каких-то видео, приходят к осознанному желанию заниматься спортом в зале с поддержкой профессионалов», — отметила она.

Ранее Бахтурина раскрыла преимущества 15-минутных тренировок. Главным плюсом коротких занятий эксперт назвала экономию времени и финансов.

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