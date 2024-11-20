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00:01, 21 ноября 2024Интернет и СМИ

Иностранная журналистка попыталась прорваться к Лаврову на саммите G20. Захарова решила ее участь голосованием

Британская журналистка Sky News пыталась прорваться к Лаврову на саммите G20
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
СюжетСаммит G20
Сергей Лавров

Сергей Лавров. Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Журналистка британского телеканала Sky News во время саммита «Большой двадцатки» (G20) в Рио-де-Жанейро пыталась прорваться со своими вопросами к главе МИД РФ Сергею Лаврову. Об этом сообщает «Российская газета».

В публикации говорится, что журналистка выяснила место проведения пресс-конференции министра, куда были приглашены только российские и бразильские корреспонденты.

Журналистку предупредили, что у Лаврова нет времени на общение и задать вопрос возможности не будет. Несмотря на это, после пресс-конференции корреспондент Sky News попыталась прорваться к главе российского МИД.

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Захарова поставила вопрос о допуске журналистки на голосование

Официальный представитель МИД Мария Захарова дала возможность решить вопрос о допуске иностранной коллеги российскому пресс-пулу, большинство согласилось предоставить ей такую возможность, пишет «Комсомольская правда».

Коллеги, прошу проголосовать. Оставляю на ваше усмотрение решение важного вопроса. В нашей пресс-конференции хочет принять участие журналистка Sky News. Мы все знаем, как к российским журналистам относятся на Западе. Вам решать — пустить ее на пресс-конференцию Сергея Викторовича или отказать

Мария Захароваофициальный представитель МИД России

Как отмечает издание, в зале несколько секунд было абсолютно тихо, но потом все единогласно проголосовали за. Британка слышала и поняла, что говорила дипломат, поскольку та говорила по-английски. Журналисты рассказали, что их иностранная коллега «заметно покраснела».

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Журналистка хотела спросить Лаврова об ударе ракетами ATACMS по цели в Брянской области

Как пишет «КП», журналистка хотела спросить Лаврова об ударе ракетами ATACMS по цели в Брянской области, этот вопрос был подготовлен у нее в телефоне.

После того как министр завершил пресс-конференцию, британский корреспондент бросилась к нему наперерез, однако глава МИД отказался повторять ответ, который он уже дал в развернутой форме российскому журналисту.

Лавров заявил, что применение американских дальнобойных ракет ATACMS Украиной против России говорит о желании западных стран пойти на эскалацию конфликта.

«То, что ATACMS по Брянской области сегодня ночью использовался неоднократно, это, конечно, сигнал о том, что они хотят эскалации. Без американцев использовать эти высокотехнологичные ракеты, президент об этом говорил, невозможно», — сказал министр.

Россия согласилась с одним пунктом итоговой декларации саммита «Большой двадцатки» (G20), в котором говорится об урегулировании конфликта на Украине. Лавров пояснил, что в нем идет речь о призыве к «честному и разумному разговору о мире на реалистичных основаниях».

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