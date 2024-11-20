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12:15, 20 ноября 2024Из жизни

Медведи пробрались на военную базу и съели армейские пайки

В США голодные медведи съели армейские пайки на военной базе
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Jessica Weiller / Unsplash

В США медведи разорили военную базу. Об этом пишет Task & Purpose.

На Аляске несколько медведей пробрались на военную базу Эльмендорф-Ричардсон рядом с городом Анкоридж. Животные смогли проникнуть на склад с запасами и внутрь гаража. В гараже они залезли в грузовик, в котором была еда. Медведи распотрошили коробки с сухими армейскими пайками и съели часть запасов.

Хищники проникли на склад благодаря приоткрытой двери. Однако в первый раз их не поймали с поличным: военные нашли лишь пустые упаковки из-под еды. Затем, во время взлома гаража, голодного медведя застали прямо в грузовике. Позднее он сбежал в лес.

Военные опасаются, что, поскольку животные обнаружили источник пищи, они могут снова вернуться. Их также беспокоит состояние медведей после поедания пайков: внутри была жевательная резинка, а также подушки для подогревания пищи с химическим составом, которые могут причинить вред здоровью животных.

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