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03:36, 20 ноября 2024Мир

На Западе рассказали о влиянии решения Байдена по ATACMS на Трампа

Эксперт Уилкерсон: Байден пытается «связать руки» Трампу решением по ATACMS
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Джо Байден

Джо Байден. Фото: CNP / AdMedia / Global Look Press

Президент Соединенных Штатов Джо Байден пытается «связать руки» Дональду Трампу решением о нанесении американскими вооружениями ударов вглубь России. Москве не нужно «принимать этот гамбит» уходящей администрации в Вашингтоне, заявил бывший руководитель аппарата госсекретаря США Колина Пауэлла, полковник американских Сухопутных войск в отставке Лоуренс Уилкерсон, пишет ТАСС.

«Байден пытается связать руки следующему президенту. Или, по меньшей мере, создать препятствия его возможности остановить войну», — отметил эксперт. Уилкерсон подчеркнул, что России лучше «просто продолжать брать верх в боевых действиях на земле».

Помимо этого, он высоко оценил эффективность применения российских средств ПВО против американских тактических баллистических ракет ATACMS.

Ранее британское издание Times написало, что в распоряжении Украины есть около 50 ракет дальнего действия ATACMS. Возможное число ракет американского производства в наличии у Вооруженных сил республики.

Накануне сообщалось, что Байден, совет нацбезопасности Белого дома, Министерство обороны и Госдеп отказались отвечать на запросы с целью официально подтвердить выданное Украине разрешение наносить удары ракетами ATACMS вглубь территории России. При этом накануне в Пентагоне сообщили российским СМИ, что не могут подтвердить выдачу подобного разрешения.

В свою очередь, днем ранее Минобороны РФ подтвердило первый удар с использованием ATACMS по Брянской области. В Совфеде заявили, что Москва готовит соответствующий угрозам ответ и «мало не покажется никому». Ранее утверждалось, что Киев официально получил разрешение Вашингтона на удары американскими дальнобойными ракетами ATACMS и британскими Storm Shadow по территории России 19 ноября.

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