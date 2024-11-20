Меркурис: Украина запустила ракеты ATACMS при участии американских специалистов

Вооруженные силы Украины (ВСУ) неспособны самостоятельно использовать дальнобойные американские ракеты ATACMS для ударов по территории России. Киеву необходима помощь американских специалистов. Об этом заявил британский эксперт Александр Меркурис в блоге на YouTube.

В своих суждениях Меркурис сослался на слова российского лидера Владимира Путина, который ранее объяснил, что подготовка ракет к запуску требует «секретной информации, а также использования технологий и опыта», которых нет у Украины. «Американские военнослужащие должны были быть вовлечены в эту атаку по российской территории», — сказал эксперт.

По его мнению, данный шаг администрации президента США Джо Байдена является безрассудным и приведет к ухудшению положения Киева.

19 ноября Минобороны РФ подтвердило первый удар с использованием ATACMS по Брянской области. В Совфеде заявили, что Москва готовит соответствующий угрозам ответ и «мало не покажется никому». До этого Киев официально получил разрешение Вашингтона на удары американскими дальнобойными ракетами ATACMS и британскими Storm Shadow по территории России.