Вооруженные силы Украины (ВСУ) неспособны самостоятельно использовать дальнобойные американские ракеты ATACMS для ударов по территории России. Киеву необходима помощь американских специалистов. Об этом заявил британский эксперт Александр Меркурис в блоге на YouTube.
В своих суждениях Меркурис сослался на слова российского лидера Владимира Путина, который ранее объяснил, что подготовка ракет к запуску требует «секретной информации, а также использования технологий и опыта», которых нет у Украины. «Американские военнослужащие должны были быть вовлечены в эту атаку по российской территории», — сказал эксперт.
По его мнению, данный шаг администрации президента США Джо Байдена является безрассудным и приведет к ухудшению положения Киева.
19 ноября Минобороны РФ подтвердило первый удар с использованием ATACMS по Брянской области. В Совфеде заявили, что Москва готовит соответствующий угрозам ответ и «мало не покажется никому». До этого Киев официально получил разрешение Вашингтона на удары американскими дальнобойными ракетами ATACMS и британскими Storm Shadow по территории России.