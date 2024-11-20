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16:52, 20 ноября 2024Мир

На Западе заявили о неспособности Украины использовать ATACMS в одиночку

Меркурис: Украина запустила ракеты ATACMS при участии американских специалистов
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: South Korean Defense Ministry / Getty Images

Вооруженные силы Украины (ВСУ) неспособны самостоятельно использовать дальнобойные американские ракеты ATACMS для ударов по территории России. Киеву необходима помощь американских специалистов. Об этом заявил британский эксперт Александр Меркурис в блоге на YouTube.

В своих суждениях Меркурис сослался на слова российского лидера Владимира Путина, который ранее объяснил, что подготовка ракет к запуску требует «секретной информации, а также использования технологий и опыта», которых нет у Украины. «Американские военнослужащие должны были быть вовлечены в эту атаку по российской территории», — сказал эксперт.

По его мнению, данный шаг администрации президента США Джо Байдена является безрассудным и приведет к ухудшению положения Киева.

19 ноября Минобороны РФ подтвердило первый удар с использованием ATACMS по Брянской области. В Совфеде заявили, что Москва готовит соответствующий угрозам ответ и «мало не покажется никому». До этого Киев официально получил разрешение Вашингтона на удары американскими дальнобойными ракетами ATACMS и британскими Storm Shadow по территории России.

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