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04:35, 20 ноября 2024Россия

Песков объяснил причину разрешения ВСУ бить американскими ракетами по РФ

Песков: Запад пытается использовать Украину для нанесения поражения РФ
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Natalia Shatokhina / News.ru / Global Look Press

Западные политики по-прежнему пытаются использовать Украину для нанесения стратегического поражения России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с РИА Новости, комментируя разрешение Вооруженным силам Украины (ВСУ) бить американскими ракетами по российской территории.

«Западные политики продолжают свою линию на то, чтобы нанести стратегическое поражение нашей стране и, конечно, они используют Украину как инструмент в своих руках для достижения этих целей», — объяснил Песков причину решения США.

Ранее два американских чиновника подтвердили использование дальнобойных ракет ATACMS для удара по Брянской области, передает CNN. По словам еще одного чиновника из США, которого цитирует Reuters, под удар попал «пункт поставки боеприпасов» в российском регионе.

До того президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что у России, как и у любой суверенной державы, должна быть и есть возможность защищать себя от внешних угроз. По его словам, атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) ракетами ATACMS вглубь РФ «не является позитивным моментом».

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