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13:56, 20 ноября 2024Силовые структуры

Подозреваемого в мошенничестве на 71 миллион рублей российского застройщика арестовали

В Красноярске суд взял под стражу главу крупнейшей стройкомпании Егорова
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Железнодорожный районный суд Красноярска взял под стражу учредителя УСК «Сибиряк» — крупнейшей строительной компании города — Владимира Егорова по подозрению в мошенничестве на 71 миллион рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Егоров пробудет в СИЗО два месяца.

По версии следствия, в 2022 году «Сибиряк» заключил контракт с «Управлением капитального строительства» («УКС») на выполнение работ по подготовке проектной документации, выполнению инженерных изысканий и строительству переезда через Северное шоссе в жилом районе «Солонцы-2» в Красноярске. В коммерческом предложении Егоров завысил стоимость балок пролетного строения и обеспечил внесение недостоверных сведений в проектную документацию.

Зная об этом, руководитель «УКС» согласовал документацию. В результате компания получила деньги на выполнение работ, в том числе было выделено 292 миллиона рублей на балки при их фактической стоимости 221 миллион рублей. Строительство финансировалось из бюджета города.

О задержании Егорова стало известно 19 ноября.

Ранее сообщалось, что в Петербурге раскрыли мошенническую схему с получением выплат лжеконтрактниками.

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