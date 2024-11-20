Шестикратный чемпион России по футболу вернулся к работе после нападения

Тренер «Ленинградца» Вадим Евсеев вернулся к работе после нападения

Шестикратный чемпион России по футболу Вадим Евсеев, возглавляющий «Ленинградец», вернулся к работе после нападения. Об этом сообщает РИА Новости.

Руководитель пресс-службы клуба Георгий Начкепия рассказал, что с Евсеевым все в порядке и специалист проводит тренировку. «Впереди процесс восстановления после ожога слизистой, он продолжит лечение согласно рекомендациям врачей», — добавил он.

18 ноября Евсеев вместе с другими тренерами «Ленинградца» подвергся нападению в Астрахани. Злоумышленники были вооружены холодным оружием и газовым баллончиком.

Позднее стало известно, что были задержаны двое местных жителей 2002 и 2003 годов рождения. МВД возбудило уголовное дело по части 2 статьи 213 («Хулиганство») УК РФ, нападавшим грозит до семи лет лишения свободы.