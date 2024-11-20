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06:23, 20 ноября 2024Россия

В Кремле заявили о желании Запада воевать с Россией до последнего украинца

Песков заявил, что западные политики готовы воевать с РФ до последнего украинца
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Global Look Press

Западные политики готовы воевать с Россией до последнего украинца. Им не жаль ни страну, ни ее граждан, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью РИА Новости.

По словам представителя Кремля, Западу это не поможет, спецоперация будет продолжаться, пока цели Москвы не будут достигнуты.

«Им не жалко ни Украину, ни украинцев. Они готовы воевать с нами до последнего украинца, они сами об этом практически в открытую говорят. Это не поможет. Специальная военная операция будет продолжаться», — уточнил Дмитрий Песков.

Ранее действующий президент Соединенных Штатов Джо Байден впервые разрешил применение Украиной дальнобойных ракет ATACMS для ударов по территории России. В Кремле на это заявили, что в связи с этим возникает «качественно новая ситуация с точки зрения вовлеченности Соединенных Штатов» в противостояние.

В то же время агентство Bloomberg написало, что разрешение США Вооруженным силам Украины наносить удары вглубь территории России не сплотило Запад и многие страны сомневаются в способности повлиять на баланс сил подобным решением.

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