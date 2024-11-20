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12:41, 20 ноября 2024Мир

В МИД Польши пригрозили России сокращением числа дипломатов

Глава МИД Польши Сикорский пригрозил сократить число российских дипломатов
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)
Радослав Сикорский

Радослав Сикорский. Фото: Kacper Pempel / Reuters

Глава Министерства иностранных дел (МИД) Польши Радослав Сикорский обвинил Россию в якобы осуществлении «диверсионной деятельности» и пригрозил сократить число российских дипломатов в стране. Его слова приводит радиостанция TOK FM.

«Если эта диверсионная деятельность будет продолжаться, то дипломатическое представительство России в Польше будет значительно сокращено (...) У нас нет доказательств по всем инцидентам, которые могли бы быть приняты в суде, но у нас есть необходимая информация», — отметил дипломат.

По словам Сикорского, под «диверсионной деятельностью» подразумевается вербовка людей в социальных сетях, а также фотосъемка объектов за деньги, которая впоследствии используется для попыток поджога.

24 октября МИД Польши обязал десять сотрудников российской дипмиссии покинуть страну. Позже Варшава выдворила еще троих российских дипломатов после закрытия генконсульства в Познани.

Посол России в Варшаве Сергей Андреев сообщил, что генеральное консульство России в Познани закроется к полуночи 30 ноября.

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