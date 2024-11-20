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12:49, 20 ноября 2024Интернет и СМИ

В США заявили об игнорировании Байдена на саммите в Бразилии

Газета NYT: лидеры G20 не обращали внимание на Байдена на саммите в Бразилии
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Leah Millis / Reuters

Лидеры «Большой двадцатки» (G20) не обращали внимание на президента США Джо Байдена на саммите организации в Бразилии. Об игнорировании американского лидера на мероприятии заявили журналисты газеты New York Times (NYT).

«Байден, кажется, был прав — президенты и премьер-министры, которые собрались в Бразилии для переговоров в понедельник и вторник на саммите G20, были готовы двигаться вперед без него. В некоторых случаях в буквальном смысле», — говорится в публикации.

Авторы статьи пояснили, что в момент, когда президент США подошел к платформе для фотографии, представители других стран уже уходили. «Президент не попал на фото», — подчеркнули обозреватели. По словам журналистов, действующий американский лидер пытался продвигать свои внешнеполитические цели на саммите, однако лидеры «Большой двадцатки» уже сместили свое внимание с него на победившего на выборах Дональда Трампа.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что представители Запада предпочли не появляться на совместном фотографировании на саммите «Большой двадцатки» в бразильском Рио-де-Жанейро в одном кадре с российской делегацией.

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