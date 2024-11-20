В Турции прокомментировали удары ATACMS по России

Yeni Şafak: разрешение на удары по РФ ATACMS усложнит ситуацию для Киева

Разрешение ВСУ на удары американскими дальнобойными ракетами ATACMS по территории России, которое дал президент Соединенных Штатов Джо Байден, только усложнит ситуацию для Киева. Об этом написала турецкая газета Yeni Şafak.

«Если династическая американская военная машина реализует руками Байдена задуманный опасный аттракцион, мы можем сказать следующее: для Украины плохие дни остались позади, все будет еще хуже!» — сказано в статье.

По мнению автора материала, Джо Байден пошел на такой шаг, чтобы избранный президент США Дональд Трамп не смог урегулировать конфликт на Украине. Происходящие события — ответная реакция американского глубинного государства на неформатную риторику Трампа, который не раз высказывал намерения противостоять теневому истеблишменту, резюмируется в статье.

Ранее Джо Байден впервые разрешил применение Украиной дальнобойных ракет ATACMS для ударов по территории России. В Кремле на это заявили, что в связи с этим возникает «качественно новая ситуация с точки зрения вовлеченности Соединенных Штатов» в противостояние.

В свою очередь, Владимир Зеленский не подтвердил и отказался комментировать удар по Брянской области американскими ракетами ATACMS.