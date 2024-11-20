Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
07:04, 20 ноября 2024Мир

В Турции прокомментировали удары ATACMS по России

Yeni Şafak: разрешение на удары по РФ ATACMS усложнит ситуацию для Киева
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Разрешение ВСУ на удары американскими дальнобойными ракетами ATACMS по территории России, которое дал президент Соединенных Штатов Джо Байден, только усложнит ситуацию для Киева. Об этом написала турецкая газета Yeni Şafak.

«Если династическая американская военная машина реализует руками Байдена задуманный опасный аттракцион, мы можем сказать следующее: для Украины плохие дни остались позади, все будет еще хуже!» — сказано в статье.

По мнению автора материала, Джо Байден пошел на такой шаг, чтобы избранный президент США Дональд Трамп не смог урегулировать конфликт на Украине. Происходящие события — ответная реакция американского глубинного государства на неформатную риторику Трампа, который не раз высказывал намерения противостоять теневому истеблишменту, резюмируется в статье.

Ранее Джо Байден впервые разрешил применение Украиной дальнобойных ракет ATACMS для ударов по территории России. В Кремле на это заявили, что в связи с этим возникает «качественно новая ситуация с точки зрения вовлеченности Соединенных Штатов» в противостояние.

В свою очередь, Владимир Зеленский не подтвердил и отказался комментировать удар по Брянской области американскими ракетами ATACMS.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Макрон обратился к Путину после разрешения Украине на удары вглубь России. К чему призвал французский лидер?

      Шольц счел отказ от поставок Киеву Taurus своим преимуществом на предстоящих выборах

      Ночью Украина совершила массированную атаку беспилотниками по территории России

      У 62-летней россиянки остановилось сердце после одного укола в медцентре

      В Госдуму внесут законопроект о заморозке тарифов естественных монополий

      Пара пенсионного возраста занялась сексом на глазах у прохожих

      Российские солдаты заметили польских наемников на кураховском направлении

      Женщина получила запрос на добавление в друзья в сети и узнала неожиданную правду о муже

      Мигранта осудили на 15 лет за наезд на российских полицейских

      Фитнес-тренер назвал способы избавиться от жира внизу живота

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше