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11:45, 20 ноября 2024Из жизни

Женщина выкинула из трусов кокаин на глазах у полицейских

Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Carl Recine / Reuters

В Великобритании 49-летнюю женщину арестовали за хранение наркотиков в трусах. Об этом сообщает Daily Star.

О неадекватном поведении Кэролайн Кокрейн в полицию сообщили прохожие. Полицейские приехали на вызов, обнаружили женщину в наркотическом опьянении и решили задержать ее за нарушение общественного порядка. Они надевали наручники на Кокрейн, как вдруг она засунула руки в трусы и выкинула из них несколько пакетов с кокаином.

Кокрейн вызвали в суд, но она не явилась на слушание. Адвокат женщины рассказал, что у нее есть внуки, но она живет одна на пособие. Когда во время задержания у женщины спросили, почему она принимает кокаин, она ответила: «Ну, у каждого есть свой яд».

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Женщину оштрафовали на 120 фунтов стерлингов (15,2 тысячи рублей) и обязали оплатить судебные издержки в размере 85 фунтов стерлингов (10,8 тысячи рублей). Кроме того, ей придется компенсировать моральный ущерб свидетелям ее поступков, совершенных под воздействием наркотиков.

Ранее сообщалось, что в графстве Западный Суссекс, Великобритания, полиция обнаружила 500 килограммов наркотиков и арестовала 12 человек. Полицейские нашли тайник дилеров в жестко-корпусной надувной лодке недалеко от пляжа Медмерри.

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