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11:12, 20 ноября 2024Россия

Жителей атакованного ВСУ российского поселка перевезли в пункт временного размещения

Жителей атакованного ВСУ поселка в Новгородской области разместили в ПВР
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал «Никитин Новгородский»

Жителей атакованного украинскими войсками поселка Котово Новгородской области перевезли в пункт временного размещения (ПВР). Об этом сообщил глава региона Андрей Никитин Telegram.

Беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали Новгородскую область в ночь на среду, 20 ноября.

Жителей Котово разместили в одном из близлежащих населенных пунктов. Они обеспечены горячим питанием и спальными местами, отметил губернатор.

Всего в ночь на 20 ноября ВСУ выпустили по России 44 беспилотника. Больше всего дронов было сбито над Новгородской областью. Кроме нее под ударом оказались еще несколько регионов, в том числе Подмосковье.

ЖЗЛ
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