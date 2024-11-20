Жителей атакованного ВСУ российского поселка перевезли в пункт временного размещения

Жителей атакованного ВСУ поселка в Новгородской области разместили в ПВР

Жителей атакованного украинскими войсками поселка Котово Новгородской области перевезли в пункт временного размещения (ПВР). Об этом сообщил глава региона Андрей Никитин Telegram.

Беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали Новгородскую область в ночь на среду, 20 ноября.

Жителей Котово разместили в одном из близлежащих населенных пунктов. Они обеспечены горячим питанием и спальными местами, отметил губернатор.

Всего в ночь на 20 ноября ВСУ выпустили по России 44 беспилотника. Больше всего дронов было сбито над Новгородской областью. Кроме нее под ударом оказались еще несколько регионов, в том числе Подмосковье.