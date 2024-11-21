Американский журналист Хинкл: Зеленский умоляет сровнять Украину с землей

Американский журналист Джексон Хинкл заявил, что президент Украины Владимир Зеленский почти умоляет «сровнять свою страну с землей». Об этом он написал в социальной сети X.

«Украина должна быть вечно благодарна президенту [России Владимиру] Путину за его спокойствие, рассудительность и доброту, потому что Зеленский практически умоляет сровнять его страну с землей», — призвал он.

Ранее Хинкл прокомментировал удар Вооруженных сил Украины по России западными ракетами. По его мнению, Киев хочет начать третью мировую войну до вступления избранного президента США Дональда Трампа в должность.

О массированном ударе ВСУ ракетами Storm Shadow по России сообщалось накануне, 20 ноября. Уточнялось, что атаке подверглась Курская область.