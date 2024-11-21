Фанатов «Спартака» задержали за ограбление несовершеннолетнего болельщика «Динамо»

Фанаты «Спартака» ограбили 16-летнего болельщика «Динамо» и были задержаны

В Москве задержали подозреваемых в ограблении несовершеннолетнего футбольного фаната. Об этом «Ленте.ру» сообщили в отделе МВД России по району Хамовники.

Задержанные 18-летний молодой человек и 33-летний мужчина подошли к 16-летнему юноше на Комсомольском проспекте. Они схватили его за руки и сняли с шеи шарф с атрибутикой клуба, после чего заставили снять с себя и отдать толстовку, а также похитили из его портфеля еще два шарфа и флаг с символикой команды. После этого мужчины скрылись с места преступления. Материальный ущерб оценивается на сумму около 10 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ («Грабеж»). По информации Telegram-канала Baza, нападавшие являются болельщиками «Спартака», а пострадавший поддерживает «Динамо».

18 ноября в Астрахани подверглись нападению тренеры футбольного клуба «Ленинградец». Злоумышленники были вооружены холодным оружием и газовым баллончиком. МВД возбудило уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ («Хулиганство»).

