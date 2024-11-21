Глава Еврокомиссии спасла человека и уехала на черном «Мерседесе»

Глава ЕК фон дер Ляйен спасла человека в самолете и уехала на черном «Мерседесе»

Глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен спасла человека на борту самолета и уехала на черном «Мерседесе». Об этом пишет Bild со ссылкой на одного из пассажиров рейса LX780 авиакомпании Swiss Air из Цюриха в Брюссель.

«Мы возвращались в Брюссель, когда одному из пассажиров потребовалась помощь. Как обычно, экипаж попросил откликнуться тех, кто обладает знаниями медицины», — рассказала изданию сама фон дер Ляйен.

По словам других пассажиров, борт с приоритетом экстренной посадки приземлился в Брюсселе, где пациента встретили врачи. «Остальные пассажиры ждали на борту, пока врачи займутся пострадавшим», — отметил один из очевидцев.

После этого фон дер Ляйен уехала на черном «Мерседесе», потому что ей нужно было торопиться на одну из официальных встреч.

Глава Еврокомиссии изучала медицину в Высшей медицинской школе Ганновера, где в 1991 году получила докторскую степень. Для врачей в подобных ситуациях нет иного выбора, кроме как помочь человеку. По данным издания, это не первый раз, когда фон дер Ляйен спасает человека на борту самолета.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова опубликовала снятое очевидцем видео с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, перелезающей через забор во время саммита «Большой двадцатки» (G20) в Рио-де-Жанейро.