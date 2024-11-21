Попавшая к Лаврову репортер Sky News покраснела после слов Захаровой

Попавшая на пресс-конференцию к министру иностранных дел России Сергея Лаврова репортер британского телеканала Sky News покраснела после слов официального представителя МИД Марии Захаровой. Об этом рассказала главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян в Telegram-канале.
Она отметила, что дипломат вынесла вопрос о присутствии журналистки на голосование среди ее российских коллег, те единогласно позволили ей остаться в зале.
«Когда внезапно видишь настоящую демократию — краснеешь», — заявила Симоньян.
Журналистка британского телеканала Sky News во время саммита «Большой двадцатки» (G20) в Рио-де-Жанейро пыталась прорваться со своими вопросами к главе МИД РФ Сергею Лаврову. Об этом сообщила «Российская газета».