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01:51, 21 ноября 2024Мир

При обстреле Израилем Газы погибли 30 человек

Al Aqsa: 30 человек погибли, более 100 ранены при обстреле Израилем Газы
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Omar Ashtawy Apaimages / Global Look Press

30 человек погибли, еще более 100 получили ранения результате израильского обстрела в секторе Газа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Al Aqsa.

«Тридцать человек погибли, более 100 ранены после обстрела оккупацией жилого района в окрестностях больницы Камаль Адван на севере сектора Газа», — говорится в сообщении.

Ранее США наложили вето на проект резолюции Совета безопасности ООН о прекращении огня в секторе Газа. В заблокированном документе были выдвинуты требования «немедленного, безусловного и постоянного прекращения огня, которое должно соблюдаться всеми сторонами», освобождения всех заложников, а также предоставления гражданским лицам анклава гуманитарной помощи.

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