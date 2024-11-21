Путин назвал влияющий на вопрос о развертывании Россией ракет фактор

Путин: вопрос о развертывании ракет РФ будет решен в зависимости от действий США

Вопрос о дальнейшем развертывании РФ ракет средней и меньшей дальности будет решаться в зависимости от действий Соединенных Штатов Америки и их сателлитов. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в ходе обращения, полная версия которого опубликована в Telegram-канале Кремля.

Российский лидер указал, что объекты для поражения при дальнейших испытаниях новейших ракетных комплексов будут определяться, исходя из угроз безопасности государству.

До этого президент сообщил о применении российскими Вооруженными силами (ВС) новейших ракет средней дальности «Орешник». Глава РФ отметил, что баллистическая ракета без ядерного оснащения нанесла удар по одному из крупнейших военных объектов на территории Украины, который находится в Днепропетровске.

Ранее Путин заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по территории РФ западным дальнобойным оружием. По его словам, 19 ноября украинские войска нанесли удар шестью американскими ракетами ATACMS. Затем 21 ноября была совершена атака системой Storm Shadow.