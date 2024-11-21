Франция отказалась назвать количество поставленных Украине ракет SCALP

МИД Франции отказался назвать количество поставленных ВСУ ракет SCALP

Официальный представитель МИД Франции Кристоф Лемуан отказался раскрывать количество ракет большой дальности SCALP, поставленных Киеву. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на эфир телеканала LCI.

Он ушел от ответа на вопрос по поводу того, поддерживает ли Париж удары этими ракетами по российской территории. «Я не могу назвать вам точное количество сейчас, но были поставки», — указал он.

Вооруженные силы Украины в среду, 20 ноября, нанесли массированный удар британскими дальнобойными ракетами Storm Shadow по территории России после получения соответствующего разрешения от Запада. Под ударом оказалась Курская область.

Также на Украине заявили о первом ударе ракетой ATACMS по территории России.