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20:05, 21 ноября 2024Силовые структуры

Россиянина осудят за покушение на знакомого и незаконный оборот боеприпасов

В Карачаевске местного жителя будут судить за попытку застрелить знакомого
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В Карачаевске суд рассмотрит дело местного жителя, обвиняемого в покушении на знакомого и незаконном обороте боеприпасов. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По данным ведомства, 12 сентября в Теберде мужчина поссорился с товарищем. Он несколько раз выстрелил в него из огнестрельного оружия. Обвиняемый решил, что расправился с оппонентом, и ушел. Однако раненого доставили в больнице, там его удалось спасти.

Стрелок несколько дней скрывался от правоохранителей, но 2 октября сам пришел в полицию и добровольно выдал орудие преступления. Было возбуждено дело по статье 30, части 1 статьи 105 («Покушение на убийство») и части 1 статьи 222 («Незаконные приобретение, хранение и ношение боеприпасов к огнестрельному оружию») УК РФ.

Ранее в Санкт-Петербурге сотрудники Росгвардии задержали таксиста, который спровоцировал драку с коллегой и напал на него с ножом.

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