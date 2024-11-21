«Ростех» указал на ошибки санитарной авиации в США

«Ростех»: санитарная авиация в США, в отличие от НССА, работает некорректно

Санитарная авиация в США, в отличие от российских коллег — Национальной службы санитарной авиации (НССА), работает некорректно. На ошибки американцев в Telegram указала госкорпорация «Ростех».

Российская госкомпания обратила внимание на распространившщийся в сети ролик с эвакуацией в США при помощи вертолета пострадавшего, сломавшего нос на прогулке. Часть полета пациента провела, находясь в подвешенных на трос носилках, которые вращались с частотой около 200 оборотов в минуту.

«В данном случае мы видим некорректную работу американских коллег. Эвакуировать таким образом людей нельзя. Пациента нужно было поднять на борт», — заявили в госкорпорации.

Ошибкой спасателей там назвали отсутствие контроля подвесного оборудования на земле. Госкорпорация в своем сообщении приложила видео, где, по ее словам, продемонстрирован правильный метод эвакуации.

Ранее заместитель генерального директора Объединенной двигателестроительной компании Юрий Шмотин сообщил, что в 2024 году компания изготовила 700 серийных двигателей ВК-2500, которыми оснащают вертолеты семейства Ми-8 и Ка-52.