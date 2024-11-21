Шестикратный чемпион России по футболу рассказал о состоянии после вооруженного нападения

Переживший нападение Евсеев заявил, что ему потребуется время для восстановления

Шестикратный чемпион России по футболу Вадим Евсеев, возглавляющий «Ленинградец», рассказал о состоянии после пережитого вооруженного нападения в Астрахани. Его слова приводит Sport24.

Специалист заявил, что уже приступил к работе, однако ему потребуется время для восстановления. «Ношу очки, чтобы не напрягать глаза. Глаза это ведь не ноги, поэтому работаю», — добавил он.

18 ноября Евсеев вместе с другими тренерами «Ленинградца» подвергся нападению в Астрахани. Злоумышленники были вооружены холодным оружием и газовым баллончиком.

Позднее стало известно, что были задержаны двое местных жителей 2002 и 2003 годов рождения. МВД возбудило уголовное дело по части 2 статьи 213 («Хулиганство») УК РФ, нападавшим грозит до семи лет лишения свободы.