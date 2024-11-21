Товары из OBI начнут продавать на Ozon

OBI: товары для дома и ремонта под международным брендом выложат на Ozon

Товары для дома и ремонта под международным брендом OBI начнут продавать на Ozon. Об этом со ссылкой на представителей «OBI Россия» сообщает РБК.

Компания выложит на маркетплейс около 26 тысяч товаров для дома и ремонта, технику, новогодние ели и прочую продукцию. Сперва покупателям будет доступна лишь часть товаров, но позже на площадке будет представлено порядка 90 процентов ассортимента гипермаркетов — в том числе, крупногабаритные и сезонные позиции. Доставлять эти товары будет собственная курьерская служба OBI напрямую со складов. В будущем в компании собираются развивать другие форматы, в том числе экспресс-доставку и доставку в ПВЗ Ozon.

Бывшая «дочка» Obi в России будет продавать товары под международным брендом, использовать который год назад пыталась запретить немецкая компания.

«Возникший ранее вопрос [об использовании этого бренда] с бывшими немецкими коллегами в процессе урегулирования. Мы продолжаем работу как "OBI Россия"», — пояснили представители фирмы.

OBI приостановила работу всех торговых точек на территории России в марте 2022 года. В июле 2022 года немецкая компания подписала соглашение с российскими инвесторами о продаже им отечественной сети магазинов товаров для дома. Позднее новый владелец бизнеса Йозеф Лиокумович заявил, что сеть гипермаркетов товаров для дома OBI в России была продана за 600 рублей. В октябре стало известно, что российское подразделение готовится к ребрендингу и может сменить название.