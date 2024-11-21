США не согласились с ЕС по поводу причастности России к обрыву кабелей в Балтийском море

CNN: США не считают Россию причастной к обрыву кабелей в Балтийском море

Американские и европейские чиновники не согласны друг с другом из-за причины обрыва двух ключевых подводных интернет-кабелей в Балтийском море, поскольку в США не считают Россию причастной к инциденту. Об этом сообщает CNN.

Два кабеля — BCS East-West, соединяющий Литву и Швецию, и C-Lion1, соединяющий Финляндию с Германией, — были внезапно оборваны 17 и 18 ноября. В Европейском союзе (ЕС) заявляют, что нарушение их работы было актом саботажа, а в США предполагают, что это, скорее всего, был несчастный случай.

Кроме того, министры иностранных дел Финляндии и Германии в совместном заявлении высказали предположение, что происшествие может быть частью «гибридной войны», особо упомянув Россию в своей речи.

Однако два американских чиновника, знакомых с первоначальной оценкой инцидента, рассказали изданию, что ущерб не считается преднамеренными действиями России или какой-либо другой страны. По их мнению, это, вероятно, было вызвано волочением якоря проходящим судном. Они отметили, что такие инциденты случались и раньше, хотя и не так быстро, как в воскресенье и понедельник.

Ранее китайское судно Yi Peng 3 заподозрили в обрыве телекоммуникационных кабелей на дне Балтийского моря. При этом, по данным СМИ, капитан корабля — россиянин.