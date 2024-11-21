В древней рукописи Корана нашли скрытый текст

В Абу-Даби на сохранившемся листе из древней рукописи Корана нашли скрытый текст

Специалисты из Национального музея Заида в Абу-Даби нашли скрытый текст в так называемом Голубом Коране — древней рукописи, созданной более тысячи лет назад и считающейся одним из величайших произведений исламского искусства. Об этом сообщает эмиратское новостное агентство WAM.

Голубой Коран датируется периодом между концом IX века и началом X века. Точное происхождение рукописи неизвестно. Скорее всего, ее изготовили в Тунисе, Андалусии или на территории современного Ирака. Из 600 пергаментных страниц, составлявших рукопись, сохранилось не больше сотни. Некоторые из них — у частных коллекционеров, другие — в музеях по всему миру. Национальный музей Заида хранит пять страниц Голубого Корана.

Специалисты подвергли древний пергамент спектрозональной съемке, которая позволяет выявить детали, неразличимые в видимом свете. Оказалось, что под искусной иллюстрацией на одном из листов скрывается фрагмент суры Ан-Ниса. В музее считают, что таким образом создатели рукописи пытались скрыть ошибку, которую допустил каллиграф. Выбросить испорченный лист они не могли из-за дороговизны пергамента.

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