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12:12, 21 ноября 2024Россия

В Кремле высказались о применении ракет Storm Shadow по целям в России

Песков назвал новой эскалацией данные о применении ракет Storm Shadow по России
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Alexey Belkin / Globallookpress.com

Данные о применении ракет Storm Shadow по целям в России являются новой эскалацией. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Пресс-секретарю российского президента задали вопрос о том, как в Кремле оценивают такое развитие событий, учитывая подтвержденные данные о применении ракет ATACMS по целям на территории России.

«Происходит новая эскалация. Это очень безответственная позиция, которой занимается уходящая администрация США. Они продолжают подливать масло в огонь украинского конфликта, всячески препятствуя хоть какой-то динамике на его завершение», — ответил Песков.

Представитель Кремля также заявил, что США используют Украину «как инструмент в своей войне с Россией».

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