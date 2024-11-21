В Москве пройдет средневековый бал

В московском клубе Powerhouse 22 ноября состоится концерт-бал «Возвращение»

Костюмированная вечеринка-концерт «Возвращение» состоится в московском клубе Powerhouse в воскресенье, 24 ноября. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

«Темничный мифопанк, средневековые короли и шуты, синтовая романтика и вокально-электронная магия — приглашаем вас на самую мистическую тусовку-бал в честь завершения осени», — говорится в пресс-релизе.

На сцене появятся хип-хоп-исполнитель Арчанга, группы «Орнитология» и «ямаха эр один», а также артистки FÓLGA и millimillenary. Организатором мероприятия выступила промо-группа «Роса».

Подробности о концерте можно узнать в Telegram-канале промо-группы и во «ВКонтакте». Билеты на мероприятие можно приобрести по ссылке.

