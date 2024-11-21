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07:25, 21 ноября 2024Россия

В России микроавтобус рухнул с сопки и попал на видео

Во Владивостоке микроавтобус упал с сопки, одного человека спасти не удалось
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал News.VL

Во Владивостоке с большой высоты упал микроавтобус. Кадры, снятые камерой видеонаблюдения, опубликовало издание NEWS.VL в Telegram.

На кадрах видно, как машина падает с большой обрыва высотой 12 метров на парковку, повредив несколько автомобилей.

По данным региональной прокуратуры, одного человека — пассажира — спасти не удалось. Водитель доставлен в медицинскую организацию. Предположительно, автомобиль ехал к жилому тому, который расположен на вершине сопки.

Ранее под Иркутском машина с шестилетним ребенком за рулем рухнула со скалы. По предварительным данным, ребенок выжил, однако получил травмы.

ЖЗЛ
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