Politico: решения Байдена по помощи Украине не связаны с победой Трампа

Решения президента США Джо Байдена по помощи Украине не связаны с победой республиканца Дональда Трампа на выборах главы государства. Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на американские официальные лица.

«Определяющими факторами, повлиявшими на наши решения, являются не события, произошедшие 5 ноября, а потребности Украины на поле боя и наше желание поставить Украину в наилучшее положение», — сказал американский чиновник.

Он также отметил, что дискуссии по корректировке политики начались еще до выборов и продолжались после них. По словам источников издания, решение передать Украине оставшиеся средства было принято в сентябре.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Вашингтон перед приходом Трампа в Белый дом скребет по сусекам, чтобы обеспечить поддержку Украине в 2025 году. Дипломат назвала данный подход американской администрации круговой порукой, поскольку у семьи Байдена есть «очевидно коррупционной составляющей и направленности» финансовые интересы на Украине.