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11:15, 21 ноября 2024Бывший СССР

ВС России взяли в огневой мешок группировку ВСУ в Великой Новоселке

ТАСС: группировка ВСУ в Великой Новоселке оказалась в огневом мешке
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Константин Михальчев / РИА Новости

Российские войска взяли в огневой мешок группировку бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Великой Новоселки. Об этом со ссылкой на источники в силовых структурах сообщает ТАСС.

«Противник, окопавшийся в Великой Новоселке, уже находится в огневом мешке», — приводятся в публикации слова собеседника агентства.

Отмечается, что Великая Новоселка является одним из ключевых укрепрайонов ВСУ в Запорожье.

Ранее экс-подполковник Народной милиции Луганской народной республики Андрей Марочко сообщил, что Вооруженные силы России взяли под огневой контроль часть западной границы ЛНР у села Стельмаховка в Сватовском районе. Он отметил, что речь идет об участке границы протяженностью около десяти километров.

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