ВС России взяли в огневой мешок группировку ВСУ в Великой Новоселке

ТАСС: группировка ВСУ в Великой Новоселке оказалась в огневом мешке

Российские войска взяли в огневой мешок группировку бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Великой Новоселки. Об этом со ссылкой на источники в силовых структурах сообщает ТАСС.

«Противник, окопавшийся в Великой Новоселке, уже находится в огневом мешке», — приводятся в публикации слова собеседника агентства.

Отмечается, что Великая Новоселка является одним из ключевых укрепрайонов ВСУ в Запорожье.

Ранее экс-подполковник Народной милиции Луганской народной республики Андрей Марочко сообщил, что Вооруженные силы России взяли под огневой контроль часть западной границы ЛНР у села Стельмаховка в Сватовском районе. Он отметил, что речь идет об участке границы протяженностью около десяти километров.