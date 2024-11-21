Заправку и пуск «Союза» с «Прогрессом МС-29» одобрили

«Роскосмос»: госкомиссия одобрила заправку и пуск «Союза» с «Прогрессом МС-29»

Госкомиссия одобрила заправку и пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с кораблем «Прогресс МС-29». Об этом сообщила госкорпорация «Роскосмос».

«Сегодня на космодроме Байконур государственная комиссия разрешила заправку топливом ракеты-носителя "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-29" и ее пуск со стартового комплекса 31-й площадки в 15:22:23 по московскому времени», — говорится в сообщении.

«Прогресс» доставит на Международную космическую станцию (МКС) 2,4 тонны грузов, включая топливо для дозаправки, питьевую воду, сжатый азот в баллонах, а также различное оборудование и материалы. В частности, корабль доставит оборудование для экспериментов по выращиванию кристаллов в электровакуумной печи.

Ранее в ноябре в «Роскосмосе» сообщили, что орбиту МКС подняли почти на пять километров в рамках подготовки к прибытию «Прогресса МС-29».

В том же месяце стало известно, что «Прогресс МС-29» доставит сушеные оленину и конину для российских космонавтов на МКС.