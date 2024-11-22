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14:00, 22 ноября 2024Спорт

Акинфеев рассказал о проблемах со здоровьем после перенесенных травм

Акинфеев рассказал, что после операций на колене у него артрит четвертой степени
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал о последствиях двух перенесенных травм колена. Его слова приводит Sport24.

Игрок отметил, что у него серьезные проблемы со здоровьем. «После второй операции у меня артрит четвертой степени. Сустав постоянно ноет, стираются хрящи. По факту у тебя просто нет нормального колена и жизни», — заявил Акинфеев.

Вратарь также ответил, беспокоит ли его оперированное колено во время матчей. «Бывает. Левая нога у меня до конца не гнется. В каких-то моментах не могу на нее перевалиться, чтобы отбить добивание. Из-за того что хрящей нет, кости бьются друг о друга, нет эластичности сустава», — рассказал голкипер.

38-летний Акинфеев выступает за московский клуб на протяжении всей карьеры. Вместе с армейцами вратарь шесть раз стал чемпионом России, а также завоевывал Кубок УЕФА. Вратарь дважды получал разрыв крестообразных связок левого колена — в 2007-м и 2011 году.

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